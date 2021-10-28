Кишинёв, 28 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. С предложением отключить тепло в офисах правительства, парламента, администрации президента и министерств Молдавии для того, чтобы включить его жителям Кишинева, у которых оно не включено из-за нехватки газа, выступил мэр молдавской столицы Ион Чебан. Он написал об этом 28 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Socialistii.md Ион Чебан

«Очень много жалоб от граждан, особенно тех, у кого есть дети. Люди мерзнут. Детей отправили на каникулы мерзнуть в квартиры. Я предлагаю отключить правительство, парламент, президентуру, министерства и все офисы чиновников от теплового агента и подключить отопление в домах людей», — говорится в сообщении мэра Кишинева.

Также Чебан добавил, что здание мэрии города из солидарности с мерзнущими жителями столицы республики, также будет отключено от тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалиста по оказанию консультационных услуг по вопросам демократии и управления в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдавии намерено нанять на работу указанное агентство.