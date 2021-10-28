Москва, 28 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится говорить о какой-либо нестабильности в банковском секторе РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о снижении чистой прибыли российских банков в сентябре 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Одна из причин снижения прибыли может заключаться в окончании льготных периодов деятельности для российских банков и усилении риск-ориентированной политики ЦБ РФ в отношении ряда банковских услуг (например набавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам), — сказал Джагитян. — Тем не менее снижение прибыли отмечается на фоне ее рекордного роста в предыдущие периоды 2021 года, так что говорить о какой-либо нестабильности в банковском секторе не приходится».

Как полагает Джагитян, прибыль не уменьшилась, а стабилизировалась, «причем на весьма неплохом допандемийном уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что чистая прибыль банков продолжит снижаться.