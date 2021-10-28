Канберра, 28 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Моделирование, лежащее в основе стратегии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона относительно доведения выбросов CO2 к 2050 году до нуля, не может быть опубликовано, поскольку ведомство, которому поручена эта работа, так и не завершило составление свой части отчета. Об этом 28 октября сообщил новостной портал News.com.au.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Как пишут журналисты, в настоящее время премьер-министр страны находится под сильным давлением, целью которого является заставить его опубликовать математические модели, на которых основан план Моррисона.

Сам документ он намерен представить на саммите ООН по климату в Глазго на следующей неделе. Однако общественность и эксперты до сих пор так и не увидели конкретных графиков и цифр.

Представители министерства науки, промышленности, энергетики и ресурсов в свою очередь оправдываются тем, что отчет еще не доработан и работа продолжается. Данный ответ удивителен тем, что несмотря на то, что план Моррисона «не доработан», он уже обсуждался на заседании кабинета министров вечером 25 октября.