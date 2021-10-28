Штат Оклахома, США, , 11:29 — REGNUM Документальный сериал «Король тигров» об эпатажном владельце частного зоопарка в Оклахоме (США) получил продолжение. Трейлер второго сезона шоу о Джо Экзотике доступен на YouTube-канале Netflix с 27 октября.

Тигр Iain A Wanless

«Мы думали, что всё знаем. Но это лишь начало», — говорится в ролике. Премьера сериала «Король тигров 2» состоится 17 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что документальный сериал «Король тигров» вышел на Netflix в 2020 году. В первую неделю после релиза он стал самым просматриваемым шоу на сервисе в США, позже и в ряде других стран.

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