Абакан, 28 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Сотрудники «Россельхозцентра» в Хакасии впервые применили биологический метод борьбы с мышевидными грызунами на полях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, препаратом Бактороденцид обработан участок в 100 га.

Alexas_Fotos Мышь

Грызунов относят к особо опасным вредителям, наносящим большой урон сельскому хозяйству. Из обследованных 19 тыс. га сельхозугодий мыши выявлены на 79% территории.

«Превышение порога вредоносности отмечено на площади 3,8 тыс. га. Средневзвешенная численность составляет 331 жилую нору на гектар, максимальная — 1712 жилых нор. По сравнению с результатами весенних учетов площадь заселения грызунами увеличилась на 12%», — рассказали в правительстве.

Применённый против вредителей биопрепарат, как отмечается, вызывает заболевание желудочно-кишечного тракта и гибель только мышевидных грызунов.

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