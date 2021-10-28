Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Кандидаты самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) могут победить в четырёх городах во втором туре выборов мэров. Об этом говорится в данных соцопроса, проведённого компанией Ipsos Global по заказу телеканала «Мтавари архи».

Грузия

Согласно данным исследования, в Батуми за кандидата от ЕНД Георгия Киртадзе высказались 51,3% опрошенных, а за кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» — 48,7%. В Зугдиди Анзора Мелию от ЕНД поддержали 54,7% респондентов, а Мамуку Цоцерию от «Мечты» — 45,3%.

В ходе опроса среди жителей Рустави за представителя ЕНД Давида Киркитадзе высказались 53,1%, а за Нино Лацабидзе от правящей партии — 46,9%. В Кутаиси 51,7% респондентов «проголосовали» за Хатию Деканоидзе от «националов», а 48,3% — за Иосеба Хахалеишвили от «Мечты».

В то же время, по данным опроса, из кандидатов в мэры Тбилиси популярней оказался генсек правящей партии, действующий глава столицы Каха Каладзе. За него высказались 51,6% респондентов. Его конкурента, председателя ЕНД Нику Мелию поддержали 48,4%.

Опрос проводился с 23 по 27 октября. В нём участвовали 2600 респондентов. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах. В 17-и из них будет идти борьба между кандидатами от «Мечты» и ЕНД.

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