Ярославль, 28 октября 2021, 11:12 — REGNUM Муниципалитет Ярославля проголосовал за передачу здания хоккейного интерната на улице Кузнецова клубу «Локомотив». Такое решение было принято на заседании 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля
Муниципалитет Ярославля

Просьба клуба о передаче здания вызвала бурные дискуссии как на заседании профильной комиссии, так и на самом муниципалитете. Противники передачи говорили о том, что у клуба достаточно денег, чтобы сделать ремонт в здании. Они интересовались ценой объекта. Как выяснилось, мэрия оценку не проводила.

Сторонники настаивали на том, что клуб — символ города, и ему надо помогать. Кроме того, мэрия является соучредителем «Ассоциации хоккейный клуб «Локомотив». В итоге большинство депутатов поддержали решение о передаче здания клубу. Против этого выступили всего четыре человека.

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