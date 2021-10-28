Ярославль, 28 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля проголосовал за передачу здания хоккейного интерната на улице Кузнецова клубу «Локомотив». Такое решение было принято на заседании 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Просьба клуба о передаче здания вызвала бурные дискуссии как на заседании профильной комиссии, так и на самом муниципалитете. Противники передачи говорили о том, что у клуба достаточно денег, чтобы сделать ремонт в здании. Они интересовались ценой объекта. Как выяснилось, мэрия оценку не проводила.

Сторонники настаивали на том, что клуб — символ города, и ему надо помогать. Кроме того, мэрия является соучредителем «Ассоциации хоккейный клуб «Локомотив». В итоге большинство депутатов поддержали решение о передаче здания клубу. Против этого выступили всего четыре человека.