Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров в связи с ДТП с участием двух трамваев на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба прокуратуры СПб Последствия столкновения трамваев в Петербурге

«В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности при транспортировке пассажиров», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Отметим, по предварительным данным в ДТП пострадало порядка 12 человек, которые находились в трамваях. ДТП произошло 28 октября в 09:48 мск на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении.