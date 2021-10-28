Новосибирск, 28 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 28 октября, принял участие в работе сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Депутаты утвердили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области», сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Сессия Законодательного собрания Новосибирской области

«Идея создать полноценный инвестфонд зародилась ещё в 2016 году. Сегодня депутаты подошли к формированию этой идеи, правительство активно в это включилось. Это продолжение той работы, которую мы с Андреем Шимкивом начинали еще в 2018 году с корректировки закона об управлении госимуществом. Сегодня активно используются инструменты государственно-частного партнёрства — концессии, ГЧП — они активно продвигаются, в том числе и с федерального уровня. Срок действий подобных соглашений превышает все сроки исполнения полномочий должностными лицами или избранными депутатами. Поэтому очень важно сразу определить те условия гарантий для публичного, частного партнера, с одной стороны, выполнение этих обязательств, с другой стороны, без ущерба для будущего развития региона, для будущего исполнения текущих социальных обязательств. Поэтому, в целом, мое отношение к этой законодательной инициативе положительное. Понятно, что между первым и вторым чтением предстоит поработать, чтобы это был действительно полноценный инвестиционный фонд. Например, мое предложение — включить в лимиты те субсидии, которые мы сегодня предоставляем для поддержки инвестдеятельности через инвестсоветы, через комиссию по инвестиционной деятельности. В целом это укладывается в стратегию совершенствования нашего инвестиционного законодательства», — подчеркнул Травников.

По словам председателя Заксобрания Андрея Шимкива, механизм этот нужно использовать, но депутаты обязаны контролировать эффективность использования бюджетных средств.

«Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии. Уверен, что такую инициативу подхватят многие регионы страны», — отметил Шимкив.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области» предусматривает ограничение средств областного бюджета Новосибирской области, направляемых на финансирование проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, заключенных от имени региона.