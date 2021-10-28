Канберра, 28 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. 28 октября спикер Палаты представителей Австралии Тони Смит объявил о преждевременном уходе со своей должности в следующем месяце. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Ранее Смит уже заявлял, что не будет баллотироваться в нижнюю палату австралийского парламента на следующих выборах, но теперь он принял решение не ждать окончания срока своих полномочий. Сообщается, что 22 ноября станет его последним рабочим днем в качестве спикера.

Напомним, что пост спикера Палаты представителей Тони Смит занимал на протяжении последних шести лет.

Как отметил сам Смит, уходит совсем из политики он не собирается. Он намерен дождаться истечение срока своего мандата.