28 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 12:59 — REGNUM По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в переписных листах появилась возможность указать две национальности и два родных языка для одного человека.

Перепись населения набирает обороты во всех регионах России. В переписи населения уже приняли участие президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава государства отметил важность участия в переписи:«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

В Ставрополе 823 человека на 136 участках ведут работу по анкетированию населения.

МФЦ Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Очередь на переписном участке Александр Погожев © ИА REGNUM

Поучаствовать в переписи люди приходят в основном в МФЦ, попутно решая другие вопросы. Контролерам в переписи помогают волонтеры. Всего в Ставрополе на участках работают 40 волонтеров. Они разъясняют, как отличить мошенников, для чего нужна перепись, какие вопросы задаются во время анкетирования.

Переписчик показывает удостоверение Александр Погожев © ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Бланк для переписи Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Переписчики соблюдают меры безопасности, чтобы избежать распространения вируса COVID-19 Александр Погожев © ИА REGNUM

Котёнок на переписном участке Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Перепись населения в МФЦ Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители города идут на переписные участки вблизи дома, чтобы сэкономить время и узнать от других жильцов последние новости района.

Переписчик делает поквартирный обход Александр Погожев © ИА REGNUM

Переписчики делают поквартирный обход, звонят в домофон и просят жильцов выйти для заполнения анкеты. Жильцы охотно выходят и участливо отвечают на вопросы.

Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету Александр Погожев © ИА REGNUM

Переписчик задает вопросы жильцам дома и заполняет анкету Александр Погожев © ИА REGNUM Люди выходят, чтобы ответить на вопросы Александр Погожев © ИА REGNUM

Переписчики соблюдают все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При себе у них перчатки, дезинфицирующие средства, маски.

Переписчик во время обхода Александр Погожев © ИА REGNUM

Людям, которые в будни не могут принять участие и заняты на работе, делаются рассылки на электронную почту с напоминанием, что поучавствовать в переписи можно на портале Госуслуг.

Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.