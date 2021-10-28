Мельбурн, Австралия, 28 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. С 29 октября вакцинированные и не привитые от COVID-19 жители австралийского штата Виктория смогут посещать непродовольственные магазины для приобретения товаров, не относящихся к жизненно необходимым. Однако цифры по коронавирусу в штате продолжают бить рекорды. Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа от COVID-19 в Виктории скончались двадцать пять человек. Число вновь выявленных за сутки случаев коронавируса находится на крайне высокой отметке —1923.

В больницах штата с COVID-19 сейчас находятся 746 пациента, в том числе 137 человек лежат в реанимации, а 85 — подключены к аппаратам ИВЛ.

В то же время в ходе очередной пресс-конференции с участием премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса, было отмечено, что как только 90% жителей Виктории будут вакцинированы двумя компонентами, непривитые граждане лишаться возможности посещать непродовольственные магазины.