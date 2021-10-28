Уфа, 28 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Стоимость проезда изменится на некоторых городских маршрутах в Уфе. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Rostov-gorod.info Городские автобусы

Сообщается, что с 25 ноября текущего года изменения произойдут на маршрутах № 209, № 211, № 228, № 229, №235, № 243, №249, №266 и №55.

Так, на маршрутах № 243, 229, 209, 235, 55с стоимость проезда за наличный расчет, по карте «Алга», по банковской карте составит 35 рублей.

На маршрутах № 266 и 211 стоимость проезда составит 30 рублей за наличный расчет, по карте «Алга» и по банковской карте.

На маршрутах № 228 и 249 цена билета составит 30 рублей при наличном расчете и расчете банковской картой, а при расчете картой «Алга» стоимость проезда будет стоить 25 рублей.