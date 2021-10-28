Москва, 28 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Жители России назвали причины, по их мнению приводящих к инсульту. Главная причина — это стресс и нервозность (46%). Среди мужчин так думают 40%, среди женщин — 52%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ

Insultcure.ru Инсульт

Также среди причин риска возникновения инсульта у человека является неправильный образ жизни (15%), неправильное питание (14%), алкоголь (11%) и высокое давление (9%). Не смогли назвать причины инсульта 23% мужчин и 13% женщин.

По мнению 67%, риск инсульта можно снизить практически всегда или в большинстве случаев. 25% опрошенных оценивают вероятность инсульта у себя как скорее высокую, 57% — как скорее низкую. Затруднились ответить 18%.

Телефонный опрос проведен 16 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, существует целый ряд симптомов, которые могут быть предвестниками инсульта.

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