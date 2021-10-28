Москва, , 11:09 — REGNUM России необходимо вернуться к инфляции на уровне 4%. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нужно, конечно, вернуться к инфляции на уровне таргета 4%. Это очень важно для экономики, для населения. Высокая инфляция искажает стимулы в экономике, снижает стимулы для населения сберегать средства, а это главный ресурс для инвестиций в экономике», — заявил Кудрин.

При этом, по его словам, из-за повышения ключевой ставки до 7,5%, становится актуальным более консервативный прогноз по росту экономики РФ в 2,5−2,7% вместо ранее прогнозировавшихся 3%.

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