Пекин, 28 октября 2021, 11:08 — REGNUM Власти Китая решительным образом выступают против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном и обращаются к американской стороне с призывом прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом 28 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь
Fmprc.gov.cn

«Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая», — сказал он, комментируя заявление главы тайваньской администрации, что на острове работают несколько инструкторов США и что Тайбэй ведет сотрудничество с Вашингтоном с целью повышения своей обороноспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что американские военные действительно присутствуют на острове для подготовки местных военных.