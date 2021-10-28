Пекин, 28 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Власти Китая решительным образом выступают против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном и обращаются к американской стороне с призывом прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом 28 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая», — сказал он, комментируя заявление главы тайваньской администрации, что на острове работают несколько инструкторов США и что Тайбэй ведет сотрудничество с Вашингтоном с целью повышения своей обороноспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что американские военные действительно присутствуют на острове для подготовки местных военных.