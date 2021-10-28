Джакарта, , 11:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь на сумму $102 млн в борьбе с изменением климата, сообщает CNN Indonesia.

Штаб-квартира АСЕАН Gunawan Kartapranata

США окажут помощь в решении проблемы изменения климата в преддверии конференции по изменению климата COP26 в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Соединенные Штаты являются одной из 35 богатых стран, которые обязались предоставить развивающимся странам $100 млрд. Это финансирование используется, чтобы помочь странам преодолеть проблемы изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии упомянул об отрицательной траектории геополитической динамики в Восточной Азии.

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