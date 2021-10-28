Москва, , 11:08 — REGNUM Итоговый перечень проектов, где возможна поддержка средствами Фонда национального благосостояния РФ, обсуждается и окончательное решение будет принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на вопрос о планах расходования ФНБ РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь идёт о масштабных проектах в области транспортной инфраструктуры, в частности, модернизации железнодорожной сети, и в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства», — уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, к числу таких проектов можно отнести инвестиционный проект «Строительство железнодорожного Северного широтного хода», который реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ведомстве уточнили, что проект Северного широтного хода свяжет железную дорогу Ямало-Ненецкого автономного округа, которая фактически является безальтернативным наземным способом вывоза крупнотоннажных грузов из региона, с другими регионами страны. Также проект разгрузит Свердловскую железную дорогу, направив грузы не «в обход» по южному маршруту, а по «прямой». Сокращение составит более 700 километров и 2−3 суток.

В Минэкономразвития добавили, что в приоритете находятся проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности.