Саратов, , 11:13 — REGNUM Программиста Сергея Савельева, который предположительно распространил видеозаписи с издевательствами над заключёнными в саратовской тюремной больнице, арестовали заочно. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова.

В тюрьме Pixabay.com

В отношении Савельева, уточнили в суде, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Суд вынес постановление об избрании программисту меры пресечения в виде заключения под стражу.

В момент фактического задержания Савельева поместят под арест на два месяца, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сеть попали видеозаписи с издевательствами над заключенными в туберкулезной больнице в Саратовской области. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

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