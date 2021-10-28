Сеул, , 11:07 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Учения ВС США и Республики Корея Al-sharq.com

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По их словам, с 21 по 26 октября коронавирус был выявлен у тринадцати человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1579.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2111 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 348 412.

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