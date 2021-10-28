Канберра, 28 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В настоящее время на рынке недвижимости Австралии наблюдается настоящий бум, поскольку цены в стране растут рекордными темпами. Так, в Сиднее медианная цена частного домовладения, покупаемого на аукционе, достигла 1,5 миллиона австралийских долларов ($1,1 млн). Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

Рост цен

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Отчет компании Domain о ценах на жилье за сентябрь 2021 года показал, что за последние двенадцать месяцев цены на жилье в Сиднее росли в среднем на 6 700 долларов в неделю или 957 долларов в день.

Во втором по численности населения мегаполисе Австралии Мельбурне (столица штата Виктория, юго-восток страны) средняя стоимость домовладения, приобретаемого с молотка, достигла 1,03 млн австралийских долларов ($770 тыс.).

Отмечается, что пандемия коронавируса и последовавшие за ней многомесячные локдауны заставили австралийцев задуматься о приобретении собственного жилья.