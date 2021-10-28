Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. При столкновении двух трамваев во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пострадали порядка 12 человек. Об этом 28 октября ИА REGNUM сообщили источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

ДТП произошло 28 октября в 09:48 мск на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Столкнулись два трамвая, следовавшие в попутном направлении.

«Состояние пострадавших определяют как средней тяжести», — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, из-за сильного удара пострадали пассажиры трамваев, примерно 12 человек. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой помощи. Обстоятельство произошедшего выясняются.