Москва, , 11:05 — REGNUM Представленный «оборонный бюджет» сбалансированный и эффективный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

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«Мы понимаем, что бюджетные расходы должны основываться не на несбыточных желаниях, а на исключительно прагматичных расчетах достижения поставленных программных целей и возможности контроля принимаемых решений. Рассмотрев проект бюджета на трехлетний период, мы убедились, что предусмотренные бюджетные средства, направлены на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил, а это дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, социальное обеспечение военнослужащих, «военных пенсионеров» и членов их семей», — отметил Картаполов.

В абсолютных цифрах расходы на национальную оборону в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году — 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году — 3 811 777,5 млн рублей.

Основное место в структуре расходов составляет подраздел «Вооруженные силы Российской Федерации». Открытая его часть предусматривает в 2022 году в сумме 1 067,3 млрд рублей, в 2023 году в сумме 1 110,6 млрд рублей и 1 143,7 млрд рублей в 2024 году.