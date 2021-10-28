Канберра, 28 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Полностью вакцинированные от COVID-19 жители Австралии, наконец, смогут свободно покинуть страну с 1 ноября, когда с начала следующей недели перестанет действовать один из самых строгих запретов на поездки в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

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Австралийцам, как и гражданам других стран, было запрещено выезжать и приезжать на территорию страны в течение 586 дней с 24 марта 2020 года. С 1 ноября одно из самых жестких правил будет отменено, но существует множество различный правил в зависимости от того, куда тот или иной гражданин собирается отправиться.

Поездка в Австралию также не будет легкой. Такие регионы, как Новый Южный Уэльс, Виктория и Австралийская столичная территория отменили карантин для всех прибывающих, хотя попасть в другие штаты по-прежнему сложно, поэтому их жители в основном останутся застрявшими в тех штатах, которые открыли свои границы.

Отмечается, что в настоящее время 46 800 австралийцев пытаются вернуться на родину.