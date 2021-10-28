Канберра, , 11:07 — REGNUM 27 октября стало известно, что в ближайшее время в Австралии начнется массовая ревакцинация от COVID-19 третьей дозой. Уже на следующий день, 28 октября, в ходе своего общения с прессой премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что получить третью прививку от COVID-19 в Австралии станет возможно с 8 ноября, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, первоначально усилия по ревакцинации будут сосредоточены на престарелых и медицинских работниках, но все вакцинированные австралийцы смогут получить третий компонент через шесть месяцев после второго.

Моррисон также отметил, что в Австралии накоплено достаточное количество доз вакцин, чтобы каждый австралиец, который захочет ревакцинироваться, смог это сделать.

По состоянию на 28 октября 87,6% населения страны получили первую дозу вакцины. 75,5% считаются полностью привитыми.

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