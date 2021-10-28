Москва, 28 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Из-за повышения ключевой ставки в России темп роста экономики с высокой вероятностью будет реализован на уровне 2,5−2,7% вместо 3%. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин

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«Неделю назад ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5%. Если мы посмотрим прогноз Минэкономразвития, который представлен вместе с бюджетом, то там сказано, что при ужесточении денежно-кредитной политики будет реализовываться скорее всего консервативный сценарий — а он предусматривает рост экономики где-то от 2,5% до 2,7% ВВП», — заявил Кудрин.

«Мы стоим на пороге этой развилки. Конечно, нужно учитывать эти реалии экономики», — указал он.