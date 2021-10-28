Чернянский район, Белгородская область, , 11:04 — REGNUM Один человек погиб в результате ДТП 28 октября в Чернянском районе Белгородской области. Водитель грузовика, объезжая косулю, столкнулся со встречным ВАЗ 21 074, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Косуля

По предварительным данным, около 07:30 на 64 километре автодороги Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол под колёса MAN с полуприцепом внезапно выбежала косуля. 38-летний водитель попытался избежать столкновения с животным, выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался ВАЗ.

От полученных травм на месте происшествия скончался 58-летний водитель легкового автомобиля.