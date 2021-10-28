Канберра, 28 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Как ожидается, на следующей неделе бывший главный санитарный врач Квинсленда (северо-восток Австралии) доктор Жаннетт Янг будет приведена к присяге в качестве следующего премьер-министра штата. Однако бывшая должность Янг по-прежнему остается вакантной. Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что доктор Жаннетт Янг стала лицом Квинсленда, когда речь в течение долгих месяцев прошлого и нынешнего года заходила о борьбе с эпидемией коронавируса в штате. Ранее Янг была избрана в качестве преемницы Анастейши Палащук.

Однако 28 октября стало известно, что назначенный на замену Янг на посту главного санитарного врача Квинсленда доктор Криспин Хайкович объявил, что не будет занимать эту должность всего за несколько дней до начала осуществления своих полномочий. В своем заявлении министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат заявила, что Хайкович привел «личные причины» своего ухода с работы.