Москва, , 11:28 — REGNUM Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королёвой. Об этом Королёва сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 27 октября.

Алексей Долматов Alina Platonova

Модель опубликовала фотографию обручального кольца на безымянном пальце. «Я так тебя люблю. Конечно да», — подписала она снимок.

ИА REGNUM напоминает, что Гуф уже был женат на певице Айзе Долматовой в период с 2008 по 2013 год. У них есть общий сын Сэм.

Читайте ранее в этом сюжете: «Я ребёнок» — Егор Крид выступил против «культа молодости»