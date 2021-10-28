Москва, 28 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королёвой. Об этом Королёва сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 27 октября.

Alina Platonova Алексей Долматов

Модель опубликовала фотографию обручального кольца на безымянном пальце. «Я так тебя люблю. Конечно да», — подписала она снимок.

ИА REGNUM напоминает, что Гуф уже был женат на певице Айзе Долматовой в период с 2008 по 2013 год. У них есть общий сын Сэм.