Орловский район, Ростовская область, 28 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели годовалого ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Пожар вспыхнул 26 октября в жилом доме на животноводческой точке, расположенной неподалеку от хутора Курганный Орловского района. Годовалый мальчик погиб, его мать госпитализирована. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз.