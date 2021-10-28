* запрещённая в России организация

Сумы, Украина, 28 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На Украине в городе Сумы неизвестный застрелил представителя радикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

«Убит сумчанин, член «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия», — написал Живицкий в Facebook.

По данных местных СМИ, 27 октября Иванин подъехал с женой на автомобиле к своему дому и вышел из машины. После этого в него несколько раз выстрелил находившийся недалеко мужчина.