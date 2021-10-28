Канберра, , 11:03 — REGNUM Три четверти жителей Австралии в настоящее время считаются полностью вакцинированными от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 28 октября объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

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«Это выдающееся достижение австралийцев по всей стране», — прокомментировал цифру премьер-министр страны.

В общей сложности 87,6% взрослых жителей Австралии получили первую дозу вакцины. По данным Моррисона, 75,5% австралийцев привились двумя компонентами.

«Австралийцы соблюдают взятые на себя условия сделки, а мы в свою очередь соблюдаем свою часть сделки, поэтому с понедельника (1 ноября — прим. ИА REGNUM), полностью вакцинированные австралийцы смогут выезжать за границу», — заявил Моррисон.

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