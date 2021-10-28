Симферополь, , 10:58 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 681 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 октября. Это новый рекорд в регионе по числу суточных заражений. Накануне, 27 октября, сообщалось о 670 заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса признаны сразу 1010 пациентов. В статистику смертности от COVID-19 включено ещё 17 случаев.

Всего с начала пандемии в республике Крым подтверждено 94 665 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 748 человек. Число жертв инфекции в регионе достигло 2 944 человек.