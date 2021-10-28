Москва, 28 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Механизм гибкости при реагировании на новые вызовы на фоне пандемии коронавируса заложена в механизм проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

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«Составляющая, связанная с борьбой с пандемией, с поддержкой здравоохранения, становится постоянной нормой нашей бюджетной системы, мы должны учитывать этот фактор как минимум на среднесрочный период и долгосрочный», — сказал Кудрин в Госдуме.

«Обстановка ухудшается, понятно, что правительству требуются дополнительные резервы для того, чтобы гибко, быстро действовать, реагировать на новые волны пандемии, учитывать ее новые особенности. Вводятся локдауны, которые не предусматривались, а значит, дополнительная помощь малому и среднему бизнесу. Такой резерв, такая гибкость правительству нужна, в механизмах бюджета заложена», — заверил Кудрин.