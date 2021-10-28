Москва, 28 октября 2021, 10:58 — REGNUM Текущая ситуация в мире складывается для российской экономики не самым благоприятным образом. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
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«Он предусматривает 3% роста ВВП каждый год. Я бы сказал, это оптимистический прогноз, за него надо ещё побороться. Конечно, он выполнимый, если будут работать все факторы. Но мы видим, что сейчас есть факторы, противодействующие этому», — заявил Кудрин.