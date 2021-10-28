Москва, 28 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Для выравнивания уровня социально-экономического развития правительство РФ адресно подходит к регионам, учитывая их специфику, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос о том, что делается для сокращения разрывов в территориальном развитии России.

Цитата из х∕ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Что такое эта ваша разруха? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Это вот что: если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах

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«Минэкономразвития России реализует индивидуальные программы развития для 10 отстающих регионов, государственные программы по развитию Кавказа, Крыма, Калининграда, федеральную целевую программу по развитию Республики Карелия, программу социально-экономического развития Кемеровской области, планы по диверсификации экономики Кемеровской области и Республики Коми», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается в ответе, Минэкономразвития России также помогает разрабатывать программы социально-экономического развития Астраханской и Омской областей и Республики Мордовия. В программах предусмотрены мероприятия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, поддержке малого бизнеса и развития инфраструктуры.