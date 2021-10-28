Челябинск, , 10:57 — REGNUM Из Казахстана в Россию не пустили больше 600 единиц контрафактной продукции и три тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

На таможне

Kaluganews.com

Грузовик с запрещённым товаром ехал в Екатеринбург. Но в Троицком районе его остановили таможенники и проверили. Внутри оказался не только разрешённый к ввозу товар, но и контрафактный. На пачках сигарет не было российских акцизных марок. Кроме того, в грузовой машине везли продукцию с незаконно нанесенными логотипами известных мировых брендов.

.

Теперь на основании заявлений правообладателей предстоит принять решение о привлечении виновных к предусмотренной законом ответственности.