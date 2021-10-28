Сеул, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Со Ук провел 28 октября встречу с главнокомандующим ВМС США Карлосом Дель Торо, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи U.S. Army

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове и в регионе, вопросы развития двустороннего альянса и сотрудничества между военно-морскими силами.

Дель Торо выразил надежду на то, что США и Южная Корея будут тесно сотрудничать в обеспечении стабильности в Северо-Восточной Азии и поддержании порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американский представитель выразил надежду на то, что тесное сотрудничество между военно-морскими силами и морской пехотой двух стран будет способствовать дальнейшему развитию альянса.

В свою очередь, Со Ук поздравил Дель Торо со вступлением в должность, а также в очередной раз выразил Вашингтону признательность за помощь в проведении операции по эвакуации людей из Афганистана.