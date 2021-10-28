Канберра, 28 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Согласно последним данным федерального министерства здравоохранения Австралии, крайне небольшое число граждан имеет веские медицинские основания не вакцинироваться от COVID-19. Об этом 28 октября сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Данная новость появилась после того, как врачи общей практики начали жаловаться, что противники вакцинации продолжают оказывать на них необоснованное давление, чтобы медики необоснованно предоставляли медицинский отвод. Так, по состоянию на 17 октября в Австралийском регистре иммунизации от COVID-19 числились 156 причин, по которым медики не рекомендуют вакцинироваться.

Однако реальное количество людей, получивших медотвод, составляет только треть от этой цифры. Отмечается, что для того, чтобы получить разрешение не прививаться от COVID-19, у человека должны быть противопоказания для введения всех трех вакцин, зарегистрированных в стране — AstraZeneca, Pfizer и Moderna.