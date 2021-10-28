Москва, , 10:55 — REGNUM Российский бюджет достаточно гибок для адекватного и своевременного финансирования дополнительных программ поддержки на случай локдауна. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Алексей Кудрин Government.ru

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«Сейчас обстановка ухудшается, поэтому понятно, что правительству требуются дополнительные резервы для того, чтобы быстро, гибко действовать, реагировать на новые волны пандемии, учитывать её новые особенности. Вводятся локдауны, которые не предусматривались — значит, дополнительная помощь малому и среднему бизнесу. Вот такой резерв, такая гибкость сегодня правительству нужна. В механизмах бюджета она заложена», — заявил Кудрин.