Владикавказ, , 10:55 — REGNUM Мэрия Владикавказа намерена потратить 9 млн рублей на украшение города к Новому году. В информации, размещенной в единой информационной системе госзакупок, говорится, что за эти средства администрация хочет получить несколько елей и украшение ряда городских пространств.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, на восьмиметровую живую ель на площади Победы город готов потратить 1 млн 378 тыс. рублей, на живую ель на площади Свободы — 1 млн 269 тыс. рублей. Еще на 440 тыс. рублей должна быть украшена аллея между улицей Ларионова и Мамисонским переулком. Почти 660 тыс. рублей планируется потратить на украшение стробоскопами пешеходного моста.

В общую сумму заказа также входят траты на обустройство фотозоны и украшение световыми арками площади Свободы. Аукцион состоится 12 ноября, пишет ИА «Акценты».