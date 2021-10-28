София, 28 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В болгарской столице планируется открытие двух фотовыставок, а также показ документального фильма, посвященных жизни и деятельности известного болгарского альпиниста, зоолога и популяризатора здорового образа жизни Бояна Петрова. Об этом 28 октября сообщает Радио Болгария со ссылкой на свои источники.

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По словам организаторов акции, мероприятие призвано обратить внимание болгарской и международной общественности на работы Б. Петрова, в свое время доказавшего «безграничность возможностей для человека с ограниченными возможностями». Соответствующие экспозиции будут развернуты в центре Софии с 1 ноября по 6 декабря нынешнего года. На выставках будут представлены фото‑ и видеоматериалы из личного архива Б. Петрова.

Болгарская премьера фильма о жизни Б. Петрова «Я снова здесь» состоится в Софии 29 ноября в рамках кинофестивалей «Киномания» и «Дни вызовов». С 3 декабря лента выходит в международный прокат.

Боян Петров (1973 — 2018) — сотрудник Национального природоведческого музея в Софии. Он был известен своими восхождениями на 10 горных вершин мира, высота которых превышает 8000 метров. При этом Б. Петров, страдавший тяжелейшей формой диабета, ни разу не воспользовался дополнительными запасами кислорода и инсулина, и не прибегал к помощи специальных проводников. В мае 2018 года он предпринял самостоятельную попытку подняться на вершину Шишабангма (Гималаи), где пропал без вести.