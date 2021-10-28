Москва, 28 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Детский творог десяти торговых марок и детский кефир шести марок проверили специалисты Роскачества на качество и безопасность. Итоги исследования опубликованы 28 октября пресс-службой организации.

DianaLavrova Творог

Творог, участвовавший в исследовании, предназначен для питания детей до трёх лет и старше, кефир — для детей от восьми месяцев. Организация закупила продукцию известных марок «Агуша», «ВкусВилл», «Мама Лама», «Растишка», «Тёма», «Фрутоняня» и других.

В Роскачестве заключили, что все образцы исследованного творога оказались не только безопасными, но и полезными. Так, в детском твороге не нашли антибиотиков, пестицидов, гормонов, консервантов и синтетических красителей. В нём достаточно кальция.

Весь исследованный кефир также признан полностью безопасным и качественным. При этом в двух образцах — «Ам-Ам» и «Крепыш» — оказалось меньше молочнокислых бактерий, чем требует техрегламент.

«Однако мы не можем утверждать, что весь исследованный нами кефир — полезный», — заключили в Роскачестве.

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