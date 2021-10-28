Москва, , 10:51 — REGNUM Новый федеральный бюджет в России основан на посткризисных механизмах работы. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Алексей Кудрин Duma.gov.ru

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«Это постпандемийный бюджет. Хотя ещё пандемия не завершилась, но все механизмы бюджета выходят на постоянную работу посткризисную — то есть от антикризисных программ переходим к стабильному развитию. При этом все уже понимаем, что составляющая, связанная с борьбой с пандемией, поддержкой здравоохранения становятся постоянной нормой нашей бюджетной системы», — заявил Кудрин.