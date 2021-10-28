Лондон, 28 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Великобритании в сентябре нынешнего года производство автомобилей упало по сравнению с прошлым годом на 41,5%, составив 67 169 единиц, что стало самым низким показателем в стране с 1982 года. Это 28 октября следует из обнародованных данных британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Уточняется, что восстановлению отрасли продолжают мешать остановки производства, которые вызваны глобальным дефицитом полупроводников, а также снижение спроса в период пандемии.

Также указывается, что из опроса SMMT стало известно, что более 80% компаний-автопроизводителей в стране пострадали в результате глобальной нехватки микросхем, сокращения заказов, роста затрат и логистических задержек. При этом, по данным экспертов, в настоящее время дополнительные расходы на цепочки поставок достигли £2,4 млрд (около $3,3 млрд) и они, скорее всего, не будут возмещены.

При этом отмечается, что большая часть членов SMMT (53%) считают, что такая ситуация может сохранится в отрасли до третьего квартала 2022 года и намерены ввести из-за этого ввести сокращенный рабочий день. В то же время, уточняется, что производство новейших гибридных и электромобилей бьет рекордные показатели и в сентябре их было произведено 32,3% (21 679 единиц) от всех произведенных в стране автомашин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее принято решение об отзыве 327598 автомобилей и мотоциклов шести производителей для устранения неисправностей в критически важных узлах и системах.