Брянск, , 10:53 — REGNUM В Брянской области 28 октября впервые зарегистрировано 20 летальных исходов у пациентов с COVID-19. Ещё одним рекордом стали 473 новых случая заражения коронавирусом — что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 6 892 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 74 844 случая заболевания COVID-19. Справился с заражением 67 631 житель, в том числе 324 человека выписаны за последние сутки. От осложнений при инфекции в регионе скончались 1 825 пациентов.

Всего в Брянской области проведено 931 399 исследований на коронавирус.