Сухум, 28 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Системе здравоохранения Абхазии нужно подготовиться для приема 30 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила премьер-министру страны Александру Анквабу в ходе совещания, сообщает пресс-служба правительства.

Alania.gov.ru Вакцина «Спутник-V»

Скорик доложила, что для хранения такого количества вакцин требуется дополнительное холодильное оборудование. Его поставил Международный Комитет Красного Креста.

Санитарный врач также сообщила, что в Абхазии неудовлетворительные темпы вакцинации.

«В этой связи премьер-министр обсудил с главным санитарным врачом республики возможность ужесточения ограничительных мер в сочетании с обязательной вакцинацией работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Абхазии в октябре наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом. Скорик утверждает, что связано с празднованием в течение нескольких дней Дня победы и независимости республики. В это время проходили массовые мероприятия.